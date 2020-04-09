Ростов-на-Дону, , 10:14 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Ростов» Евгений Чернов продлил контракт с жёлто-синими. Новый контракт с защитником рассчитан на 4,5 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 9 апреля.

Стоит отметить, что 31 августа 2019 года в матче восьмого тура Российской премьер-лиги против «Локомотива» в добавленное время «Ростов» мог потерять победу, но Чернов «невероятным образом дважды выбил мяч из пустых ворот».

Напомним, что воспитанник томского футбола пополнил ряды ростовского клуба в феврале 2019 года, подписав контракт с жёлто-синими на 3,5 года. В сезоне 2016/17 Чернов играл в составе «Зенита» (Санкт-Петербург), в сезоне 2017/18 — в составе «Тосно».

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