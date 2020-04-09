Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания, , 10:13 — REGNUM Доиграть чемпионат Испании на Канарских островах предложила руководителям испанского футбола Ассоциация отельеров испанского города Тенерифе. Об этом 9 апреля сообщает Marca.

Отмечается, что Канарские острова находятся в изоляции от материковой Испании. Там базируются клубы «Лас-Пальмас» и «Тенерифе». А также там много гостиниц, где можно разместить команды и персонал клубов.

Напомним, чемпионат Испании был остановлен из-за пандемии коронавируса.

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