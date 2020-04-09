Сент-Луис, США, , 09:34 — REGNUM Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко сможет вернуться в строй, если регулярный чемпионат будет возобновлён. Об этом 8 апреля он заявил во время командной видеоконференции.

«С нетерпением жду возможности нормально потренироваться и сыграть в хоккей. Чемпионат возобновится, мы ждём этого дня», — сказал Тарасенко.

Напомним, 25 октября Тарасенко получил травму плеча в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз», после чего перенёс операцию и пропустил большую часть сезона.

В сезоне 2019/20 он успел сыграть в 10 матчах, в которых набрал 10 (3+7) очков.

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