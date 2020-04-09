Лозанна, Швейцария, , 09:23 — REGNUM Возможность проведения чемпионата мира по фигурному катанию в период с октября по декабрь 2020 года изучает Международный союз конькобежцев (ISU). Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе организации.

«ISU сохраняет возможность переноса чемпионата на период с октября по декабрь 2020 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта возможность зависит от развития пандемии коронавируса.

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию должен был состояться в Монреале с 16 по 22 марта.

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