Амстердам, , 09:00 — REGNUM Королевский футбольный союз Нидерландов по прежнему надеется, что футбольный сезон в Высшем дивизионе Нидерландов будет доигран. Об этом союз 8 апреля сообщил футбольным клубам страны.

Ранее ряд клубов (в частности, Аякс, ПСВ и АЗ) настаивали на том, чтобы сезон был приостановлен из-за коронакризиса. Клубы находят, что в настоящих условиях проводить матчи было бы безответственно.

При условии согласия со стороны правительства и Национального института здравоохранения и окружающей среды Футбольный союз надеется возобновить сезон в выходные 19−21 июня. В таком случае матчи, скорее всего, будут отыграны без зрителей.