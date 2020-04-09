Мадрид, , 08:43 — REGNUM Футболисты и баскетболисты мадридского «Реала» согласились на понижение зарплат. Об этом 8 апреля сообщается на сайте клуба.

Сообщается, что игроки отказались от части зарплаты в пользу остальных сотрудников клуба. К ним присоединились тренеры. Такое шаг был сделан, чтобы избежать финансовых трудностей из-за пандемии коронавируса.

Зарплаты футболистов, баскетболистов, тренеров и руководителей подразделений будут снижены на 10−20%.

Напомним, ранее зарплату футболистам на 70% сократили «Барселона», «Атлетико» и «Севилья».

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