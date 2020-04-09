Монако, , 08:35 — REGNUM Летний чемпионат мира по лёгкой атлетике состоится в период с 15 по 24 июля 2022 года. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

«World Athletics одобрила новые даты после обширных дискуссий с заинтересованными сторонами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дата была согласована с организаторами Игр содружества в Бирмингеме и чемпионата Европы по летним видам спорта в Мюнхене. Благодаря этому, спортсмены смогут участвовать во всех трёх турнирах.