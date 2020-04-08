Денвер, США, , 22:54 — REGNUM 8 апреля в рамках второй стадии ESL Pro League Season 11 встретились коллективы Natus Vincere и FaZe. Игра была разыграна в формате best of 3 и завершилась волевой победой «рожденных побеждать» со счетом 2:1 на картах Train (16:13) и Nuke (16:13).

MVP матча стал Никола «NiKo» Ковач, коэффициент k/d которого составил 1,56, а средний урон за раунд — 106,6. В составе NaVi отличился Александр «s1mple» Костылев, набравший статистику 75−52.

NaVi, одержав третью победу и набрав 9 очков, обеспечили себе участие в полуфиналах ESL Pro League. FaZe без очков остался на последней позиции.