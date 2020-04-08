Турин, Италия, , 22:34 — REGNUM Руководство туринского «Ювентуса» планирует заполучить 21-летнего вратаря «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму, предложив «красно-черным» 26-летнего Федерико Бернардески в обмен на голкипера.

Трансферная стоимость Бернардески по оценкам transfermarkt составляет 28 миллионов евро, стоимость Доннаруммы — 49,5 миллионов.

В текущем сезоне Серии А Бернардески принял участие в 18-ти матчах. В остальных турнирах в 6-ти играх футболист отметился одним забитым мячом.