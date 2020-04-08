Ашхабад, , 21:53 — REGNUM Президент Туркмении Гурбынгулы Бердымухамедов вместе с сыном — министром промышленности и строительного производства Сердаром Бердымухамедовым во Всемирный день здоровья прокатились по Олимпийскому городку на велосипедах, а затем посетили расположенный там крытый велотрек, передает «Туркменистан сегодня».

На велотреке туркменский лидер совершил тренировочный заезд на велосипеде по гоночной дорожке.

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Глава государства акцентировал внимание на необходимости придавать огромное значение формированию современной инфраструктуры спорта и продолжить выводить проводимую в данном направлении работу в ранг приоритетов государственной политики.

Государственное издание также отметило, что Гурбангулы Бердымухамедов «регулярно тренируется, занимается бегом, ездит на велосипеде, одинаково блестяще управляет и спортивным авто, и скакуном».

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