Барселона, Испания, , 21:47 — REGNUM Каталонская «Барселона» отказалась от идеи приобрести контракт 31-летнего вингера «Челси» и сборной Бразилии Виллиана.

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» планировало подписать бразильца в ближайшее летнее трансферное окно.

По оценкам transfermarkt, стоимость Виллиана составляет 22,5 миллиона евро.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 28-ми матчах Английской Премьер-лиги, в которых заработал 5+5 очков по системе гол+пас. В остальных турнирах бразилец появлялся на поле 9 раз и отметился 2-мя забитыми мячами и 1-й голевой передачей.

Контракт Виллиана с «Челси» истекает по завершении сезона 2019/20.