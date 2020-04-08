Москва, , 21:42 — REGNUM На данный момент самым дорогим футболистом РПЛ является вингер «Зенита» Малком — 30,5 млн евро. На втором и третьем местах соответственно расположились Марио Фернандес (€24 млн) и Никола Влашич (€17,5 млн).

Самым дорогим вратарем турнира остался футболист «Краснодара» Матвей Сафонов (€9 млн).

Помимо Фернандеса в линии защиты расположились Самуэль Жиго (€8 млн), Георгий Джикия (€8 млн) и Жустино Сантос (€11 млн).

В полузащите компанию Влашичу и Малкому составили Гжегож Крыховяк (€16 млн), Вильмар Барриос (€16 млн) и Виктор Классон (€13,5 млн).

Самым дорогим форвардом лиги остался Сердар Азмун, стоимость которого упала с 18 до 14,5 млн евро.