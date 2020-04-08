Денвер, США, , 21:30 — REGNUM 8 апреля команды Natus Vincere и FaZe встречаются в рамках четвертого тура онлайн-турнира ESL Pro League Season 11 Europe. На второй карте Train победу одержала команда «рожденных побеждать» со счетом 16:13, проиграв первую половину за атаку со счетом 3:12.

MVP второй карты стал 22-летний украинский киберспортсмен Александр «s1mple» Костылев, набравший статистику 24/16. Средний урон игрока за раунд составил 74 единицы.

На данный момент счет противостояния 1:1 — на первой карте Mirage победителями вышли FaZe (16:12). Третьей решающей картой станет Nuke.