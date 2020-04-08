Ашхабад, , 20:18 — REGNUM По распоряжению президента Гурбангулы Бердымухамедова в Туркмении прошли массовые спортивные и физкультурные мероприятия, приуроченные к Всемирному дню здоровья. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По всей стране были организованы занятия по мини-футболу, баскетболу, волейболу, теннису, фитнесу, гимнастике, легкой атлетике, шахматам и боулингу.

Также в стране состоялся массовый велопробег, участие в котором приняли 7000 человек, половина из них организованно прокатились на велосипедах по туркменской столице.

Отмечается, что в спортивных мероприятиях были задействованы практически все стадионы, спортивные и физкультурно-оздоровительные комплексы, открытые площадки, а также спортзалы учебных заведений.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным минздрава Туркмении, в стране нет ни одного заразившегося коронавирусной инфекцией.

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