Денвер, США, , 20:15 — REGNUM 8 апреля в best of 3 матче четвертого тура второй стадии онлайн-турнира ESL Pro League Season 11 Europe встретились команды mousesports и fnatic. Игра завершилась победой шведов со счетом 2:0 на картах Inferno (16:13) и Nuke (16:7).

25-летний шведский киберспортсмен Фредди «KRIMZ» Йоханссон был признан самым ценным игроком матча со статистикой 45−27.

Fnatic, одержав третью победу и набрав 9 очков, занял первое место. Mousesports с тем же количеством баллов опустился на вторую позицию.