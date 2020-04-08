Милан, Италия, , 19:45 — REGNUM Капитан «Барселоны» нападающий Лионель Месси попал в сферу интересов миланского «Интера», сообщает портал Football Italia.

По данным источника, «Интер» рассчитывает подписать игрока следующим летом. Итальянский клуб в ближайшее время начнет переговоры с 32-летним аргентинцем.

Ранее стало известно, что родной клуб Месси, в котором он начинал карьеру, «Ньюэллс Оля Бойз» уже сделал ему предложение.

По словам бывшего президента «Интера» Массимо Моратти, итальянский клуб делал запросы по трансферту Месси еще до коронавирусной паузы.

Контракт аргентинского футболиста с «Барселоной» заканчивается в июне следующего года.