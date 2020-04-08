Санкт-Петербург, , 19:26 — REGNUM Нападающий «Сельты» россиянин Федор Смолов, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву», рассказал о том, что мог перейти в «Зенит», когда еще выступал за «Краснодар».

«Почему не перешел в «Зенит»? Я хотел туда попасть, но «Краснодар» не смог договорится с «Зенитом». «Краснодар» был готов отпустить меня за полгода до чемпионата мира, но я не видел смысл переходить в то время», — сказал Смолов в прямой трансляции Александра Кержакова в Инстаграме.

Напомним, что Смолов выступал за «Краснодар» с 2015 по 2018 год, где смог перезапустить свою карьеру и дважды подряд стать лучшим бомбардиром чемпионата России. В 2018 году Федор перешел в «Локомотив». В первой половине этого сезона он сыграл 14 матчей и набрал 4 (3+1) очка, после чего перебрался в «Сельту». В испанском чемпионате россиянин провел шесть встреч, забив один мяч в ворота «Реала».