Санкт-Петербург, , 18:58 — REGNUM Клуб Континентальной хоккейной лиги СКА подписал новое соглашение с нападющим Егором Кетовым, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Отметим, что Кетов — рекордсмена «армейцев» по числу сыгранных матчей в КХЛ. На его счету 418 матчей. За свою продолжительную карьеру двухкратный обладатель Кубка Гагарина набрал 108 очков при показателе полезности «+35».

В этом сезоне игрок набрал 21 (13+8) очко в 59 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф Кетов сыграл четыре матча и набрал 2 (1+1) балла.