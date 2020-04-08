Виго, Испания, , 18:40 — REGNUM Нападающий Фёдор Смолов выразил свое желание остаться в испанской «Сельте», куда он перешел на правах аренды из «Локомотива» прошедшей зимой.

«Я позвонил Кикнадзе, чтобы они пошли мне навстречу. Сто процентов, это все не зря. Жаль вирус вмешался, сыграл только пять матчей, но сейчас весь мир страдает от этого. Я уверен, что перешел не зря. Хочу остаться в Испании», — сказал Федор Смолов в эфире Александра Кержакова в Инстаграм.

Этот сезон нападающий начинал в московском «Локомотиве», отыграв 14 матчей и набрав 4 (3+1) очка по системе «гол+пас» в первом полугодии. Перейдя в «Сельту» зимой, Смолов успел принять участие в шести матчах и забить один гол в ворота мадридского «Реала».