Магнитогорск, Челябинская область, , 17:45 — REGNUM Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков заявил, что защитник Виктор Антипин покинет команду.

«Мы предложили Антипина нормальные условия, но он посчитал, что нет. Ему нужно сменить обстановку. Мы не готовы платить ему нынешние деньги. Придется расстаться с Антипиным. Предложение мы ему сделали, но получили отказ», — цитирует Ласькова «Чемпионат».

В этом сезоне Антипин сыграл 60 матчей за «Металлург» и набрал 19 (5+14) очков.