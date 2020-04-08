Магнитогорск, Челябинская область, , 17:39 — REGNUM Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил о том, что Виктор Козлов покинет тренерский штаб команды.

«Сегодня я объявил ему о нашем решении, но мы всегда будем рады его видеть. Виктор — большой специалист, он нормально воспринял наше решение. Он давно работал в клубе, теперь ему нужна перезагрузка. Таким образом, мы хотим взбодрить наш тренерский штаб. Его контракт истекает 30 апреля, после чего он покинет «Магнитку», — цитирует Ласькова «Чемпионат».

Напомним, что Козлов работал в Магнитогорске пять лет.