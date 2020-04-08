Барселона, Испания, , 17:20 — REGNUM Голкипер «Аякса» Андре Омана попал в сферу интересов каталонской «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

Под данным источника, «Барселона» уже начала контактировать с игроком и его ближайшим окружением.

Напомним, что с 2010 по 2015 год камерунец выступал в молодежной системе «сине-гранатовых».

Марк Овермарс, спортивный директор «Аякса», не препятствует трансферу и пообещал голкиперу, что если «Барселона» сделает выгодное предложение, то он сможет уйти в стан испанского клуба.

Отметим, что услугами камерунца заинтересованы представители лондонского «Челси».

Тем временем основной голкипер «Барсы» Марк-Андре Тер Штеген до сих пор находиться на стадии переговоров о новом контракте с клубом. Сообщается, что немец может перейти в «Ювентус».