История вопроса

Новости о событиях в мире велоспорта: результаты гонок, информация о спортсменах.

Первая велогонка в мире прошла в 1868 году в пригороде Парижа. В России датой зарождения велоспорта считается 1883 год, когда в Москве состоялись соревнования на 1,5 и 7,5 версты.

Первый раз соревнования по велоспорту в ходе Олимпийских игр прошли в 1896 году, причем сразу по 6 дисциплинам. К 2000 году это число выросло до 18.

Сейчас помимо Олимпийских игр наиболее крупными соревнованиями в велоспорте являются: многодневная шоссейная велогонка Тур де Франс, трехнедельная гонка Джиро д’Италия, гонка Париж — Рубе, частично проходящая по брусчатке, а также Льеж — Бастонь — Льеж.

Среди наиболее известных велосипедистов — единственный десятикратный чемпион мира в профессиональном спринте Койчи Накано, семикратный победитель «Тур де Франс» Ленс Армстронг.

