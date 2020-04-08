Брюссель, 8 апреля 2020, 16:55 — REGNUM Согласно сообщениям издания L'Equipe, однодневная велогонка «Тур Фландрии» может состояться в сентябре.
Напомним, что ранее гонка была отменена из-за пандемии коронавируса, а 5 апреля «Тур Фландрии» прошел в виртуальном формате.
Петер Ван Петегем, организатор «Гран-при Импанис-Ван Петегем», сообщил, что готовит свободное место в календаре «гран-при», чтобы организовать новую дату проведения тура. Бывший бельгийский гонщик рассчитывает назначить «Тур Фландрии» на 19 сентября.
«Окончательное решение по новой дате будет принимать Международный союз велосипедистов (UCI). Ранее мы говорили с организаторам «Гран-при Импанис-Ван Петегем», чтобы убедиться, что мы можем провести «Тур Фландрии» в этом году», — сказал организатор велогонки Томас Ван ден Шпигель