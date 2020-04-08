Бамберг, Германия, , 16:36 — REGNUM Большая часть состава и персонала баскетбольного клуба «Бамберг» из чемпионата Германии согласился пойти на 50-процентное сокращение зарплаты из-за финансового кризиса, вызванного коронавирусом, сообщает портал Eurohoops.

Единственным, кто отказался пойти на такой шаг, стал капитан команды Элиас Харрис.

По данным источника, в своем сообщении «Бамберг» отметил, что их титульный спонсор компания по производству автозапчастей Brose Fahrzeugteile не будет сокращать объем финансовой поддержки на следующий сезон.

Напомним, что немецкая баскетбольная лига BBL была приостановлена до 30 апреля в связи с пандемией.