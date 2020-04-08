Балашиха, Московская область, , 16:17 — REGNUM Защитник омского «Авангарда» Вячеслав Войнов может подписать новое соглашение с клубов. Президент «Авангарда» Максим Сушинский заверил, что клуб уже начал переговоры с игроком.

Текущий контракт игрока истекает 30 апреля 2020 года, после чего Вячеслав может стать свободным агентом.

«Я веду переговоры о новом контракте с Вячеславом. Информация о его договоренность с другой командой? Так вы у «Автомобилиста спросите!», — цитирует слова Сушинского «Чемпионат».

Ранее стало известно, что екатерибургский «Автомобилист» заинтересован услугами Войнова.

В этом сезоне 30-летний экс-защитник «Лос-Анджелеса» принял участие в 59 матчах чемпионата, набрав 41 (11+30) результативный балл.