Москва, , 15:25 — REGNUM Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко сдал третий тест на коронавирус. Об этом 8 апреля сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко, сообщает ТАСС.

По её словам, третий тест Родионенко показал отрицательный результат.

«Сегодня пришел тест контрольный — ничего нет. Он чувствует себя хорошо», — сказала Родионенко.

Напомним, ранее сообщалось о двух случаях заражения коронавирусом на тренировочной базе в Новогорске, один из которых у Родионенко. Первый тест он сдал 30 марта, второй — 2 апреля.

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