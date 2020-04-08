Барселона, Испания, , 15:12 — REGNUM «Барселона» хочет продать полузащитника Филиппе Коутиньо не менее чем за €90 млн. Об этом 8 апреля сообщает Sport.es.

По информации издания, в каталонском клубе не планируют снижать цену на футболиста, чтобы избежать финансовых потерь.

Отмечается, что интерес к 27-летнему бразильскому хавбеку проявляют английские клубы, готовые его арендовать с правом выкупа. Один из таких клубов — «Лестер».

Напомним, Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года. Летом 2019 года каталонский клуб отдал его в аренду в мюнхенскую «Баварию».

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