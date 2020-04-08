Махачкала, , 12:58 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов готов встретиться с победителем боя между Тони Фергюсоном и Джастином Гейджи. Об этом 8 апреля заявил менеджер спортсмена Ризван Магомедов, сообщает ТАСС.

«Очевидно, что соперником будет победитель боя Фергюсон — Гейджи. Это обязанность чемпиона — защитить свой пояс», — сказал Магомедов.

Напомним, на 18 апреля был запланирован бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном. Поединок должен был пройти в Нью-Йорке, однако был перенесён из-за коронавируса.

7 апреля глава UFC Дэна Уайт объявил, что турнир состоится на частном острове. Соперником Фергюсона станет Гейджи. Победитель этого боя сразится с Нурмагомедовым.

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