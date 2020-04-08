Денвер, США, , 12:07 — REGNUM Положительный тест на коронавирус сдал третий игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш». Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе клуба.

Имя хоккеиста не сообщается. В клубе отметили, что он находится на самоизоляции.

Напомним, о первом случае заражения в клубе стало известно 27 марта, инфицированный игрок уже выздоровел. На следующий день сообщалось о втором случае.

Добавим, что в составе «Колорадо» играют четыре российских хоккеиста — Никита Задоров, Валерий Ничушкин, Владислав Наместников и Владислав Каменев.