Оломоуц, , 11:40 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» подписал контракт с 16-летним голкипером чешского клуба «Сигма» Радеком Витеком. Об этом 8 апреля сообщается на сайте чешского клуба.

«Заинтересованность, которую проявил «Манчестер Юнайтед», оказалась очень серьёзной», — сказал спортивный директор «Сигмы» Ладислав Минар.

Подробности сделки английского клуба с игроком не сообщаются.

Добавим, что Витек является воспитанником «Сигмы». С лета 2019 года он выступал за команду игроков не старше 19 лет. В нынешнем сезоне он сыграл в юношеской чешской лиге 11 матчей, в которых пропустил 19 голов и два раза сыграл «на ноль».