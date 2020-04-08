Лондон, , 10:30 — REGNUM Бывший английский футболист, лучший бомбардир в истории чемпионатов Англии Джимми Гривз госпитализирован. Об этом 8 апреля сообщает Daily Mail.

Отмечается, причина госпитализации 80-летнего Гривза неизвестна, но она не связана с коронавирусом. Гривз давно испытывает проблемы со здоровьем: он дважды перенёс инсульт, а с 2015 года передвигается в инвалидном кресле.

Напомним, Гривз за свою карьеру играл за «Челси», «Милан», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Он является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Англии, на его счету 357 голов. Этот рекорд до сих пор не побит.

Кроме того, он является чемпионом мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии.