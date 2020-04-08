Монреаль, Канада, 8 апреля 2020, 10:14 — REGNUM Гран-при Канады в «Формуле-1» перенесён на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Об этом 7 апреля сообщили организаторы этапа.
Этап «королевских автогонок» должен был пройти с 12 по 14 июня в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнёва.
Напомним, ранее из-за коронавируса был отменён Гран-при Монако, а также перенесены на неопределённый срок гонки в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании и Азербайджане.
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