Монреаль, Канада, , 10:14 — REGNUM Гран-при Канады в «Формуле-1» перенесён на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Об этом 7 апреля сообщили организаторы этапа.

Этап «королевских автогонок» должен был пройти с 12 по 14 июня в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнёва.

Напомним, ранее из-за коронавируса был отменён Гран-при Монако, а также перенесены на неопределённый срок гонки в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании и Азербайджане.

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