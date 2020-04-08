Мадрид, , 09:54 — REGNUM Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс заявил, что хотел бы вернуться в мадридский клуб. Об этом 8 апреля сообщает Mundo Deportivo.

«Я бы хотел однажды вернуться в «Реал». Я считаю его своим домом, хотя отсутствовал там пять лет», — сказал Касильяс.

Напомним, Касильяс играл за «Реал» с 1999 по 2015 год. После этого он перешёл в «Порту», за который выступал до 2019 года. В мае 2019 года он перенёс сердечный приступ, после чего завершил карьеру.

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