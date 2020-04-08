Цюрих, Швейцария, , 09:17 — REGNUM Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что при выборе стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов не было никаких взяток. Об этом 8 апреля сообщает France24.

«В основе выбора исполкома ФИФА лежало исключительно джентльменское соглашение», — сказал Блаттер.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк (США) выпустила 69-тарничеый документ, в котором заявила о якобы имевшем место подкупе членов исполкома ФИФА при выборе мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

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