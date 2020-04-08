Рим, , 08:49 — REGNUM Оставшиеся матчи чемпионата Италии по футболу могут провести в Риме без зрителей. Об этом 8 апреля сообщает La Repubblica.

Отмечается, что руководство Серии А продолжает искать варианты завершения сезона. Проведение матче в Риме является крайней мерой.

В этом случае все клубы будут собраны в столице Италии на 45 дней, где они проведут небольшой сбор и доиграют чемпионат.

Это позволит избежать распространения коронавируса, поскольку контакты с жителями других областей будут сведены к минимуму. Все участники будут каждый день проходить тесты на коронавирус.

Читайте ранее в этом сюжете: В Италии допустили завершение футбольного сезона осенью