Асунсьон, , 08:28 — REGNUM Бывший полузащитник сборной Бразилии по футболу Роналдиньо освобождён из тюрьмы в Парагвае. Об этом 7 апреля сообщает Football Espana.

По информации издания, Роналдиньо выпущен из тюремного заключения. Сейчас он находится под домашним арестом в отеле парагвайской столицы Асунсьон. Таким образом, он провёл в тюрьме один месяц.

Напомним, Роналдиньо вместе со своим братом был арестован в Парагвае 5 марта. Причиной стали поддельные паспорта, которые они предъявили в аэропорту Асунсьона.

Прокуратура Парагвая выписала ордер на арест Роналдиньо, а на следующий день он был освобождён из-под стражи. Но через несколько часов экс-футболиста снова арестовали. Позже суд продлил его арест до шести месяцев.

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