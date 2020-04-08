Москва, , 08:16 — REGNUM Союз биатлонистов России (СБР) может упразднить должность главного тренера сборной России. Об этом 7 апреля заявил глава СБР Владимир Драчёв, сообщает ТАСС.

«Рассматривался вопрос необходимости должности главного тренера. Пока голоса распределились 50 на 50. Есть мнение, что она и вовсе не нужна», — сказал Драчёв.

Он добавил, что этот вопрос отправлен на доработку, а тренерский совет даст оценку всем предложенным вариантам. Заседание правления СБР запланировано на 10 апреля.

Напомним, сборная России работала без главного тренера с 2012 по 2014 год. С мая 2018 года эту должность занимает Анатолий Хованцев.