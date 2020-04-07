Манчестер, Великобритания, , 22:17 — REGNUM 29-летним вингером «Ювентуса» и сборной Бразилии Дугласом Костой интересуются два клуба АПЛ из Манчестера. Также на футболиста претендует «Пари Сен-Жермен».

В текущем сезоне Коста потерял место в основном составе «старой синьоры», из-за травм сыграв лишь 19 матчей во всех турнирах, в которых заработал 2+4 очка по системе гол+пас.

Трансферная стоимость футболиста, по оценкам transfermarkt, в последнее время опустилась с 38 до 30 миллионов евро.

Ранее Коста уже работал с действующим тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, когда испанец тренировал «Баварию».