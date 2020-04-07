Денвер, США, , 22:06 — REGNUM 7 апреля в рамках третьего тура второй стадии онлайн-турнира ESL Pro League Season 11 Europe встретились команды Natus Vincere и mousesports. Игра была разыграна в формате best of 3 и завершилась победой «мышек» со счетом 2:0 на картах Nuke (16:11) и Dust2 (16:9).

MVP встречи был признан 17-летний словацкий киберспортсмен Дэвид «frozen» Чернаньски, коэффициент k/d которого составил 1,48, а средний урон за раунд — 82 единицы.

После трех матчей Natus Vincere опустились на третье место в таблице. Mousesports же, набрав 9 очков, укрепились на первом месте.