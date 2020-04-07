Вашингтон, , 19:52 — REGNUM Президент организации ММА Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт планирует организовать соревнования таким же образом, как это было сделано в фильме «Смертельная битва» и других картинах. Об этом 7апреля сообщил портал Comicbook.

Уайт заявил, что он приобрёл некий небольшой остров, на котором будут проводиться международные турниры. В частности, его идея заключается в том, что проигравшие бойцы MMA будут покидать этот остров. Глава UFC также сообщил, что сейчас на приобретённом им участке земли уже ведётся строительство инфраструктуры.

После его заявления фанаты MMA стали шутить на тему того, что, таким образом, Дэйна Уайт превращается в Шан Цзуна (один из главных персонажей «Смертельной битвы»).

https://twitter.com/smokeyjmma/status/1247358903341338624

Стоит отметить, что идея острова, который приобретён неким богатым человеком, и на котором проводится турниры единоборств, была положена не только в основу фильма «Смертельная битва». Она также легла в основу таких картин как «Уличный боец», «DOA: Живым или мёртвым» и других.

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