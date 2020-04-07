Манчестер, Великобритания, , 19:51 — REGNUM Нападающий «Манчестер Юнайтед» чилиец Алексис Санчес не собирается покидать команду, согласно утверждениям ESPN.

По данным портала, чилиец не готов переходить в другой клуб, где ему не будут платить 29 миллионов евро в год, как на данный момент это делает «Манчестер».

Напомним, что в этом сезоне Санчес выступал за миланский «Интер» на правах аренды. В чемпионате Италии форвард сыграл девять матчей, в которых он забил один гол и отдал одну передачу.

Итальянский клуб не собирается выкупать игрока из-за его больших требований. Его контракт с «Манчестером» рассчитан до 30 июня 2022 года.