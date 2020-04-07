Париж, , 19:22 — REGNUM Согласно утверждениям портала Corriere dello Sport, «ПСЖ» собирается выкупить у миланского «Интера» аргентинского форварда Мауро Икарди.

По данным источника, «ПСЖ» принял решение сохранить игрока в своем составе и заплатит 70 миллионов евро, которые были прописаны в пункте о праве выкупа игрок в условиях соглашения с «Интером».

Напомним, что ранее сообщалось, что «ПСЖ» расстанется с аргентинцем по окончании аренды.

Икарди принял участие в 20 матчах французкой Лиги 1, отличившись 12 голами.