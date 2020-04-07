Санкт-Петербург, , 18:47 — REGNUM 21-летний голкипер петербургского СКА Алексей Мельничук попал в сферу интересов трех клубов Национальной хоккейной лиги, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, в услугах вратаря заинтересованы «Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс».

В этом сезоне Мельничук провел 16 матчей за СКА в регулярном чемпионате КХЛ, одержав победу в восьми матчах при коэффициенте надежности 1,68 и проценте отраженных бросков 93,0.

Напомним, что контракт 21-летнего голкипера истекает 30 апреля 2020 года после чего игрок станет неограниченно свободным агентом.

В НХЛ может также перейти защитник Артем Зуб, главным претендентом на которого является «Оттава Сенаторз».