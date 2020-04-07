Москва, , 18:20 — REGNUM Защитник московского «Динамо» Михал Чайковски в ближайшее время подпишет новое соглашение с клубом, об этом сообщил агент игрока Алеша Пилко.

«Переговоры между Чайковский и московским «Динамо» находятся в завершающей стадии», — написал Пилко в своем твиттере.

Напомним, что текущее соглашение игрока с клубом заканчивается 30 апреля, после чего Чайковски может стать свободным агентом.

В рамках прошедшего регулярного сезона хоккеист принял участие в 58 матчах за «Динамо», набрав 31 (9+22) результативный балл при показателе полезности «+20».

В плей-офф он набрал 4 (2+2) очка в шести матчах.