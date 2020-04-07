Мадрид, , 17:46 — REGNUM Президент чемпионата Испании Хавьер Тебас поделился мнением насчет иформации о возможном переходе капитана «Барселоны» Лионеля Месси в миланский «Интер».

«Я не думаю, что приход Месси будет решать проблемы итальянского чемпионата, которые связаны с большими долгами и недостаточным доходом. В Серии А сейчас сложная экономическая ситуация, и Месси не станет способом решения этих проблем. Месси остается в Ла Лиге, но если он уйдет, это не будет конец света. Многие люди заявили, что без Криштиану Роналду Ла Лига потеряет деньги, но наши доходы от продажи телевизионных прав только выросли еще. Великие игроки помогают, но не так важны для самого турнира», — цитирует высказывание Тебаса крупнейший спортивный портал ESPN.