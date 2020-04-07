Уфа, , 16:45 — REGNUM Согласно сообщениям портала «Горобзор», «Салават Юлаев» рассматривает кандидатуру Игоря Ларионова на пост главного тренера клуба.

По данным источника, услуги 59-летнего бывшего хоккеиста сборной России активно предлагаются чиновникам Башкирии.

При этом ранее генеральный директор «Салавата» Александр Курносов утверждал, что нынешний наставник команды Николай Цулыгин будет возглавлять «уфимцев» и в следующем сезоне.

Напомним, что Цулыгин был назначен на пост главного тренера «Салавата» в прошлом сезоне. Под его руководством уфимский клуб дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где они уступили в шести матчах «Авангарду».

В рамках этого сезона «Салават» с таким же счетом в серии переиграл «Авангард» в первом раунде плей-офф.