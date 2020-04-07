Тула, , 16:27 — REGNUM Один из депутатов Тульской городской Думы доставлен в больницу с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 7 апреля пресс-служба городского парламента.

Сообщается, что члены семьи депутата также госпитализированы. В настоящее время ожидаются результаты их тестов на COVID-19 из Москвы. Состояние всех пациентов медики оценивают как «стабильное, без отрицательной динамики».

По информации пресс-службы, сотрудниками Роспотребнадзора был выявлен круг лиц, контактировавших с депутатом. Все они находятся на самоизоляции и сегодня также сдадут анализы на коронавирус.

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Как передавало ИА REGNUM, в Тульской области третий день подряд фиксируется по 10 новых случаев заражения коронавирусом. По последним данным, в регионе подтверждено уже 49 случаев заболевания. Четыре пациента вылечились, скончалась одна женщина 93 лет, готовившаяся к выписке после прохождения лечения.

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