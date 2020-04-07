Санкт-Петербург, , 16:18 — REGNUM Нападающий петербургского «СКА» Александр Барабанов подписал соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги «Торонто Мейпл Лифс», сообщает портал «Чемпионат».

Контракт с «кленовыми листьями» имеет двусторонний характер и рассчитан на один год.

«На протяжении последних нескольких лет более 20 клубов НХЛ проявляли интерес к Барабанову. В итоге Александр остановил свой выбор на «Торонто», потому что это клуб с большой историей и большими планами. Барабанов рад присоединиться к новой команде и с нетерпением ждет, когда сможет проявить себя в форме «Мейпл Лифс», — цитирует слова агента хоккеиста Дэна Мильштейна «Чемпионат».

В рамках прошедшего сезона Барабанов стал участником 43 матчей в составе СКА, набрав 20 (11+9) очков по системе «гол+пас» при показателе полезности «-3». За четыре матча плей-офф Александр набрал 3 (1+2) очка.