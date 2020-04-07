Екатеринбург, , 15:53 — REGNUM Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) отправил в отставку главного тренера команды Андрея Мартемьянова. Об этом 7 апреля сообщается на сайте клуба.

«Автомобилист» принял решение завершить сотрудничество с главным тренером Андреем Мартемьяновым», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из клуба также уйдёт ассистент главного тренера Константин Шафранов. Два других ассистента, Евгений Шалдыбин и Константин Власов, продолжат работу в сезоне 2020/21.

Напомним, Мартемьянов возглавлял «Автомобилист» с мая 2018 года. Под его руководством команда дважды вышла в плей-офф Кубка Гагарина, а также заняла первое место в Восточной конференции КХЛ в регулярном чемпионате сезона 2018/19.