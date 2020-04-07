Москва, , 15:40 — REGNUM Эвакуация в Россию из-за границы требуется 42 российским спортсменам. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.

«В общей сложности на сегодняшний день 84 человека из сборных команд России и членов команд находятся за пределами РФ. Из них эвакуация требуется 42 спортсменам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по каждому случаю составлен план эвакуации. Минспорта контактирует по предполагаемым датам эвакуации с соответствующими ведомствами и спортивными федерациями.

Напомним, 7 апреля стало известно об эвакуации 35 спортсменов со сборов в Киргизии.